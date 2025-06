Saint-Louis : l’APR descend dans la rue pour réclamer la libération de Mansour Faye

Des militants de l’Alliance Pour la République (APR) ont organisé une marche pacifique hier à Saint-Louis pour demander la libération de Mansour Faye, maire de la ville, ainsi que d’autres figures du parti actuellement en détention. Vêtus de t-shirts blancs et d’écharpes rouges, les manifestants ont parcouru les rues principales de la ville, brandissant des pancartes et scandant des slogans dénonçant ce qu’ils considèrent comme une répression ciblée à l’encontre de leur formation politique.



Plusieurs responsables de l’APR ont pris la parole pour exprimer leur position. Une militante a notamment rappelé les engagements du pouvoir actuel : « Des promesses avaient été faites concernant la suppression des articles 80 et 254 du Code pénal. Ces textes sont perçus comme des menaces pour les libertés individuelles, mais aucun changement concret n’a été observé », a déclaré Aminata Gueye, réclamant la libération de Mansour Faye, Farba Ngom, Moustapha Diop, Moustapha Diakhaté, Tahirou Sarr, Assane Diouf et Abdou Nguer.



Présent lors de la mobilisation, l’ancien ministre et maire de Fandène, Augustin Tine, a estimé que l’incarcération de Mansour Faye relevait de considérations politiques : « Sa détention ne repose pas sur des faits graves, mais sur des calculs. Nous continuerons à nous mobiliser jusqu’à sa libération », a-t-il affirmé. De son côté, Hamidou Anne a appelé les jeunes à rester mobilisés : « La jeunesse de Saint-Louis reste engagée pour la défense de ses droits dans un cadre démocratique. »



Enfin, Pape Malick Ndour a contesté les accusations pesant sur les responsables de l’APR et a mis en cause la gestion actuelle du pouvoir. « Les détentions actuelles sont perçues comme des décisions politiques. Nous appelons à plus d’équité dans le traitement des dossiers », a-t-il lancé