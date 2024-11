3e journée de la Ligue 1: la Linguère s'incline devant le Jaraaf (1-3)

L’ASC Jaraaf de Dakar a battu, dimanche au stade Alboury Ndiaye de Louga, la Linguère de Saint-Louis sur le score de 3 buts à 1, en match comptant pour la troisième journée de Ligue 1 sénégalaise.



Le Jaraaf a ouvert le score à la 12e minute grâce à Abdoulaye Oualy. Après une première mi-temps maîtrisée, Almamy M. Fall a doublé la mise pour le Jaraaf à la 65e minute.



Les Saint Louisiens ont réagi quatre minutes plus tard, avec un but d’Elhadji Boubacar Fall, pour réduire l’écart et relancer brièvement le match.



Cependant, le Jaraaf a scellé sa victoire à la 89e minute grâce à une réalisation de Pape M. B. Mboup.



Cette victoire permet au Jaraaf de progresser dans le classement et confirmer sa belle performance en début de saison, tandis que la Linguère devra se ressaisir lors des prochaines journées pour améliorer son début de saison.



