4 Avril à Saint-Louis : Une mobilisation exemplaire pour une fête de l’indépendance mémorable

La cité de Mame Coumba Bang a une fois de plus montré sa grandeur ! À l’occasion du 65e anniversaire de la fête de l’indépendance, Saint-Louis a relevé le défi de la mobilisation avec éclat. Un défilé parfaitement orchestré, salué par le gouverneur de la région, Al Hassane Sall, qui a souligné la rigueur, l’exigence et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité.



En évoquant le thème de cette année, il a mis en lumière les avancées stratégiques du Sénégal, aussi bien sur le plan du renforcement des capacités militaires que de l’autonomie industrielle nationale.



Le gouverneur a également profité de cette cérémonie pour rendre un vibrant hommage aux anciens combattants, véritables symboles de courage et de dignité, avant de lancer un appel solennel à toutes les populations pour une collaboration étroite avec les forces de défense et de sécurité, garantes de la paix et de la stabilité.



