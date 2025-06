À Ross Béthio, Diomaye Faye inaugure SAF Ingrédients : une usine pionnière dans la transformation de l’oignon

SAF Ingrédients est la première usine africaine dédiée à la transformation de l’oignon en poudre et en lanières. Elle ambitionne de valoriser l’abondante production locale, souvent confrontée à des pertes post-récolte importantes, en fournissant des produits à haute valeur ajoutée pour le marché national et international.



L’unité utilise une chaudière biomasse innovante, alimentée par des balles de riz, une technologie respectueuse de l’environnement qui permet de réduire l’empreinte carbone tout en optimisant les coûts énergétiques.



Pour le président Diomaye Faye, cet investissement incarne l’esprit de la Vision Sénégal 2050, en associant sécurité alimentaire, industrialisation locale et développement durable.



« Cette usine est un modèle de ce que nous devons multiplier à travers le pays : transformer nos produits sur place, créer de l’emploi et limiter nos importations », a-t-il déclaré.



La structure permettra également de renforcer les capacités de conservation, de réduire les pertes agricoles, et de stabiliser les revenus des producteurs locaux, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal.



Fruit d’un partenariat entre acteurs privés et institutions publiques, l’usine SAF Ingrédients crée déjà plusieurs dizaines d’emplois directs et indirects, et prévoit d’élargir sa chaîne d’approvisionnement à d’autres produits agricoles à moyen terme.