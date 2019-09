ADMINISTRATION ET GESTION DU FONCIER : les 9 communes d'intervention du PDIDAS formées (vidéo)

Neuf (09) agents des bureaux fonciers et neuf (09) secrétaires municipaux des communes d’intervention du projet de développement inclusif et durable de l'agrobusiness au Sénégal (PDIDAS) ont été conviés à un atelier d’échanges et de partages d’expériences sur l’administration et la gestion du foncier. À cette occasion, les municipalités moins expérimentées dans ce domaine ont été formés à la maitrise les procédures d’accompagnement prévues par le projet dans sa mise en œuvre. Ce, dans l’optique d’assurer plus de transparence et d’efficience dans la démarche. Ce conclave de jours a permis également aux participants de maitriser le système de reconnaissance du Numéro d'Identification Cadastral (NICAD)