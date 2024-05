AIBD : Cheikh Bamba DIÈYE aux commandes dit prendre " très à cœur cette lourde et exaltante mission "

La cérémonie de passation de service entre le Directeur Général sortant, M. Abdoulaye Dieye, et le Directeur Général entrant, M. Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye, s'est tenue ce vendredi 10 mai 2024 à la Direction Générale de AIBD SA, à Diass, dans une atmosphère cordiale empreinte de solennité.



Le nouveau Directeur Général de AIBD SA, qui "prend très à cœur" cette lourde et exaltante mission, a exhorté ses collaborateurs au travail et à être des serviteurs du peuple sénégalais, non sans échanger des mots aimables avec son prédécesseur, M. Abdoulaye Dieye. Ce dernier, dont la contribution a été saluée, a remercié l'ensemble du personnel de AIBD SA et souhaité plein succès à M. Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye.



Il a témoigné à son successeur toute sa sympathie pour les valeurs qu'il incarne.