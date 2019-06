AMARA : " sur les qualités intrinsèques, le Sénégal est favori, mais ..."

Pour l’ancien sélectionneur des Lions, il faut jouer sur nos propres qualités afin de venir à bout de cette équipe tanzanienne « supposée faible »



Le président de la Linguère de Saint-Louis et ancien sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal rappelle l’importance des premiers matchs pour les sélections. D’emblée, il fait savoir que sur le papier et les qualités intrinsèques, le Sénégal reste favori, mais « les Tanzaniens seront très motivés, à l’image de tout compétiteur qui défend son pays, surtout quand il s’agit de l’entrée en matière ». De l’avis d’Amara Traoré, sur le terrain, ce sera un autre match, mais le Sénégal pourra « compter sur son collectif et parfois ses individualités afin de triompher ». Dans ce type de rencontre, fait-il noter, il faudra se projeter de l’avant le plus rapidement afin de trouver la faille, « en misant sur les qualités de nos joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment ».



Souvent, rajoute-t-il, un match d’ouverture n’est jamais facile, surtout si le Sénégal doit faire face à une « équipe supposée faible ». Ensuite, souligne le technicien, le résultat peut déterminer le reste de la compétition. C’est pourquoi, les Lions « doivent être appliqués, sérieux et concentrés pour venir à bout de cette équipe », estime celui qui avait conduit l’équipe du Sénégal à la Can de 2012 au Gabon et en Guinée Équatoriale.



Du point de vue psychologique, le quart de finaliste, en tant que joueur du Mondial asiatique en 2002, pense que le coach doit travailler à créer des besoins psychologiques en termes de motivation. Il s’agira de trouver les mots justes afin que les joueurs puissent se transcender une fois sur le terrain. « Ils doivent savoir qu’ils représentent toute une nation, et c’est une chance pour chacun d’eux de défendre les couleurs du Sénégal. La contrepartie est de mouiller le maillot pour le bonheur des supporters », déclare l’ancien entraîneur de Horoya Ac en Guinée.



DAKARAMATIN