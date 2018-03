ANNIVERSAIRE DE LA PRIERE DES DEUX RAKAH DE SERIGNE TOUBA: Saint-Louis aussi tient son Magal

Cette prière du fondateur de la confrérie des mourides, effectuée ce jour de septembre 1895, revêt plus d’un symbole. Effectuée sur ce lieu symbolique, elle témoigne, entre autres, du souci du Cheikh de montrer à la face de « Borom Ndar » qu’il ne cherchait autre chose que l’adoration de Dieu et l’expansion de l’Islam par des moyens pacifiques et non la préparation d’une guerre sainte comme le craignait l’administration coloniale. La décision du Conseil général de la colonie du Sénégal, de déporter Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon, a été prise ce 05 septembre 1895 en ce lieu.



C’est cette symbolique que les fidèles mourides entendent célébrer pour consacrer la victoire du fondateur de la confrérie sur les ennemis de l’Islam.



Depuis quelques jours, les fidèles affluent dans la capitale du nord. Et comme chaque année, le nombre de fidèles à ce Magal va crescendo. Le point culminant de la célébration sera la prière de l’après-midi, en souvenir des deux rakah de Khadimou Rasoul dans le bureau du gouverneur. Toute la cité est lieu de prière, avec une interconnexion en réseau urbain de la sonorisation.



En cette trente-quatrième édition, le « Kourel des deux rakah », maître d’œuvre de l’organisation de la manifestation, a choisi comme parrain, El Hadji Mouhamadou Lamine Bara Falilou, 6ème khalife général des Mourides, rappelé à Dieu le 30 juin 2010.



La prière des deux rakah est un moment de ferveur religieuse certes, mais aussi une opportunité d’affaires pour les commerçants. En effet, la ville se transforme en une gigantesque foire où affluent de nombreux vendeurs. Une foire qui reste ouverte une, voire deux semaines après le 05 septembre, offrant ainsi à la commune de Saint-Louis, l’opportunité de booster ses recettes grâce aux stands qu’elle aménage et loue aux commerçants.



Saint-Louis recevra, pèlerins et commerçants, mais aussi, les hommes politiques de tous bords viendront marquer leur territoire. Cependant, la forte pluie tombée sur la ville la veille de la célébration, a indisposé bien des quartiers de la cité. Même si elle n’a aucune incidence sur la ferveur religieuse, elle pourrait être défavorable au climat des affaires.



SudOnline