APPUI À LA JEUNESSE ET AUX SPORTS : Chase et Austin Kantor soulagent la zone 16 de GNITH

Les deux férus de foot ont mis en œuvre la troisième initiative solidaire en faveur des jeunes de Gnith. Après une collecte de dons, en février 2024, pour le tournoi de football de la zone de 20-21 ayant permis d’accorder des subventions financières aux mairies de GNITH et de RONKH et la remise de jeux de maillots, de blousons et des ballons et d’un trophée au vainqueur, les deux jeunes bénévoles élargissent leur champ d’action solidaire.



En effet, ils ont assuré le remblage et la réfection des grilles de protection du principal du terrain de football de la zone 16. Touchée par le geste, la jeunesse a magnifié l’assistance et salué l’accompagnement des Fermes de la Téranga (LFT), actrice de la mise en relations avec les frères Kantor.



L’appui à leur bénéfice s’est notamment traduit par un investissement de 4.000.000 FCFA (quatre millions) FCFA pour la saison 2022-2023, 3.000.000 FCFA (trois millions) pour 2023-2024.



« La zone ne cessera jamais de vous manifester sa reconnaissance et son engagement indéfectible à vous accompagner », a déclaré le secrétaire général de l’entité sportive. Il a par ailleurs salué les « magnifiques et louables services que LFT sont en train de rendre à tous les occupants du département ».