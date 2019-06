‘‘Aar sunu Reew’’ pour porter la réplique à "Aar Linu Bok"

Une contre-manifestation se dessine et risque de créer des tensions vendredi prochain. En effet, une nouvelle plateforme a été mise sur pied par des jeunes de Guédiawaye pour faire face non pas aux détracteurs d’Aliou Sall et de Macky mais aux détracteurs de la République du Sénégal et de la stabilité du pays, indique Enquête.



Ces derniers comptent organiser une manifestation à la Place de la Nation (Ex-Obélisque), vendredi prochain. Le même jour, la Plateforme “Aar li nu bokk” qui exige la transparence dans la gestion des ressources naturelles, tient aussi une manifestation sur le même lieu.



DAKARMATIN