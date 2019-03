Ababacar GUÈYE : « Depuis cinq ans, le maire Mansour FAYE avait rejeté la jeunesse »

« Depuis un certain temps, la municipalité de Saint-Louis via le bureau d’information des jeunes de la Commune et la plateforme pour l'emploi et la formation sont en train de narguer et de manipuler les jeunes désemparés en promettant de leur offrir des emplois à travers des consultations publiques », a déploré, dimanche, Ababacar GUÈYE, président du mouvement « Saint louis debout ». « Cette promesse, même le président Macky SALL n'a pas pu la respecter », a-t-il dit.



« Face à cette escroquerie politique indigne et immorale, les jeunes déboussolés continuent d’y croire », regrette-t-il en rappelant que « la municipalité n'a pas vocation à trouver des emplois ». « La Commune de Saint-Louis peine d’ailleurs à payer les techniciens de surface », a-t-il ajouté en évoquant que le cas des travailleurs du nettoiement qui protester contre le non-paiement de leurs salaires.



« Depuis cinq ans, le maire Mansour FAYE avait rejeté la jeunesse. À quelques mois des prochaines échéances municipales, il veut la manipuler avec la complicité du Conseil communal de la jeunesse qui ne connait même pas ses prérogatives », confie M. GUÈYE, membre de la coalition Idy 2019.



« Jeunesse de Saint-Louis réveillez-vous. L'urgence est ailleurs. La non-prise en charge sanitaire des personnes vulnérables, le manque de feu rouge dans la ville, la face hideuse de la place Faidherbe, les ordures dans les jardins publics, l'éclairage public défaillant, l’avancée de la mer, la décrépitude des marchés, la non-relance du tourisme sont autant de priorités qu’ignore Mansour FAYE », a-t-il dit.



«Il est temps de former une nouvelle équipe municipale compétente et sérieuse. Il est temps d’engager une alternance générationnelle et idéologique afin de sortir définitivement Saint-Louis dans la torpeur qui l’étrangle », a-t-il ajouté.



NDARINFO.COM