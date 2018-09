Abdou Diouf souffle ses 83 bougies

L'ancien Président Abdou Diouf fête, ce vendredi, ses 83 ans. Il est né le 7 septembre 1935 à Louga.



Il a été tour à tour gouverneur du Sine-Saloum, ministre et Premier ministre de Senghor avant de devenir président de la République après la démission de ce dernier, rapelle Seneweb.



Élu en 1983 et réélu en 1988 et en 1993, il perdra le pouvoir en 2000 devant Abdoulaye Wade.



Devenu par la suite secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie, il a pris sa retraite en 2015, après 12 ans à la tête de l'entité regroupant les pays ayant le français en partage.



