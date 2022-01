Abdoul MBAYE : « Félicitons YAW. La coalition la plus large a été la plus performante »

Le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) est d’avis que l’opposition doit être plus soudée pour gagner les législatives comme elle l’a montrée aux élections locales. En effet, selon Abdoul MBAYE, qui a félicité la coalition Yewwi Askan Wi, il faut une union des forces qu’ils ont échoué à mettre en place pour pouvoir gagner les élections à venir.



« Félicitons YAW. Félicitons l’ensemble de l’opposition. La coalition la plus large a été la plus performante. Le peuple veut une unité que nous avions échoué à construire en 2021. Elle créerait la révolution démocratique dont le Sénégal a besoin lors des prochaines législatives », écrit-il sur compte twitter.



A noter que l’ancien Premier ministre Abdoul MBAYE est membre de la coalition Wallu Sénégal porté par le Parti Démocratique Sénégalais (PDS).



