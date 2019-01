Coup dur pour l'ex-Premier ministre Abdoul Mbaye. Non seulement il vient d'être recalé à la présidentielle, mais lui et son épouse ont été victimes, selon Enquête, d'un vol de bijoux en or et des numéraires, notamment en euros. Le tout d'une valeur de plus de 7 millions Fcfa. Suspectée et entendue dans cette affaire, la domestique, Y. Fall, a nié en bloc. L'enquête suit son cours.



