Accès à l’eau et à l’assainissement : des avancées significatives enregistrées à Saint-Louis (vidéo)

L’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives a présidé, mardi, la réunion du cadre de concertation pour l’eau et à l’assainissement dans la région de Saint-Louis. S’exprimant au terme de ce conclave, Khadim HANN a indiqué que de bonds significatifs ont été enregistrés dans ce secteur grâce aux importants efforts consentis par l’État et le concours des partenaires au développement.



« Entre 2015 et 2018, une hausse de 5% a été notée. En effet, de 70%, nous sommes passés à 75 % d’accès à l’eau potable en milieu rural », a-t-il dit. « Pour l’assainissement, nous étions à 61%. En 2018, nous avons connu un taux de 68% d’accès en milieu rural », a jouté M. HANN.



Il informe par ailleurs que 46% en 2015, un pourcentage de 90% a été atteint dans les zones urbaines.



« La région de Saint-Louis a connu des avancées significatives en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement », a soutenu Ousmane SOW, le directeur général de l’Agence régional de Développement (ARD). « Il n’y a pas une localité de plus de 1000 habitants qui n’a pas accès à ces deux services de base dans la région », a-t-il martelé.



M. SOW signale que ces performances ont été enregistrées grâce à la synergie des acteurs de Saint-Louis qui ont pu matérialiser avec engagement la vision du gouvernement à travers ces initiatives sociales.



Poursuivant, il souligne que ces acquis sont le fruit d’une « politique d’optimisation de l’existant mise en œuvre au plan régional.



Le directeur a évoqué en outre les actions structurantes du Programme d'Appui aux Initiatives des Collectivités locales pour l'Hydraulique et l'Assainissement en région de Saint-Louis (AICHA). Ce projet porté par les collectivités territoriales du Nord a réalisé plus de 144 kilomètres de réseaux en vue d’optimiser des ouvrages hydrauliques existants.



