Accès à l’eau potable : À Ronkh, le château d’eau de Thiagar inauguré (vidéo)

Ouf de soulagement pour les populations des villages de Thiagar, Ndiatene, Khor et Khèr situés dans la Commune de RONKH. Après plusieurs mois de travaux, la station de traitement et les réseaux d’eau potable devant approvisionner ces localités, entre en service.



La cérémonie d’inauguration a été organisée, mardi, en présence des notables de la zone, d’autorités administratives et politiques du département de Dagana et de chefs de services techniques déconcentrés. A cette occasion, les bénéficiaires ont exprimé leur vive satisfaction.



Grâce à ce château d’eau construit avec le concours des partenaires français des villes de Commercy et de Rezé, la distribution de la source de ville s’élargit considérablement à Ronkh. Désormais, seuls 7 hameaux ne disposent pas d’eau sur les 42 villages que compte la municipalité.



Galvanisé par la satisfaction des ses populations et l’assurance de soutien de ses amis français, le maire Amadou Tidjane NDIAYE annonce la desserte des 4 quatre localités restantes dans quelques mois.



>>> Le film de la cérémonie d’inauguration …