Accident à NDIOUM : le Gouvernement apporte son assistance aux familles des victimes

Une enveloppe de 20 millions F CFA a été remise aux familles éplorées et les blessés de l’accident survenu, hier mardi, sur l’axe Taredji-Ndioum. Pour rappel, 11 personnes ont perdu la vie lors de cette collision entre un Ndiaga Ndiaye et un minibus. Parmi les victimes, 7 femmes. Neuf (9) d’entres eux sont morts sur le coup, 2 d’entre eux ont succombé à l’hôpital, 2 autres sont en réanimation.



« Nous venons apporter le soutien du Président de la République, Macky Sall. Il a donné des instructions fermes allant dans le sens d’accompagner ces populations éplorées mais aussi les malades qui sont actuellement au niveau de l’hôpital. On nous a signalé que sur les 33 blessés, les 2 sont dans une situation plus ou moins grave. Nous essayons de les évacuer à Dakar pour une meilleure prise en charge », a déclaré Mansour FAYE qui s’est rendu sur les lieux de l’accident avec son collègue Samba Ndiobène KA.



Le ministre des Transports terrestres et du désenclavement par ailleurs maire de Saint-Louis a annoncé que d’autres actions de prise en charge et d’accompagnement sont prévues par le gouvernement.



