Accident entre Saint-Louis et Louga : 01 mort et 11 blessés graves enregistrés

Un accident de la route est survenu ce matin sur la route nationale numéro 2, à hauteur du village de Makka Bra Gueye, dans le département de Louga. Il était environ 5 heures et demie lorsqu'un bus en provenance de Mpal a tenté de dépasser un taxi roulant dans le même sens.



Cependant, le chauffeur du bus, confronté à la double difficulté du virage et du dépassement, a mal négocié sa manœuvre et a perdu le contrôle du véhicule. Celui-ci a dérapé et a percuté violemment des camions stationnés sur le bas-côté gauche de la route.



Une personne a perdu la vie sur le coup et onze blessés graves ont été dénombrés.

Alertés, les éléments de la 52e Compagnie d'incendie et de secours de Louga sont intervenus pour évacuer les blessés, tous admis aux urgences de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, tandis que le corps sans vie a été déposé à la morgue dudit établissement.



La gendarmerie a procédé aux constats et a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet accident, de plus sur cette partie de la route nationale numéro 2.



Avec le Soleil