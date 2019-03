Accident sur la route de MPAL : deux blessés graves.

Un grave accident s’est produit sur l’aXE Dakar-Fass et Mpal. Un véhicule immatriculé LG 4811 C en provenance de Louga s’est reversé, ce lundi, vers les coups de 14h 40 mn.



Deux personnes étaient à bord du véhicule. Un homme et une femme, grièvement blessés mais toujours conscients. Ils attendent toujours l’arrivée des sapeurs-pompiers.



Selon les premières informations recueillies sur place le chauffeur était garée sur la chaussée et c’est au moment où il voulait se rabattre que le véhicule a fait des tonneaux et s’est renversé.



EMEDIA