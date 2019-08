Accidents de la circulation : Plus de 400 morts et 16.000 blessés depuis le début de l’année

Plus de 400 personnes ont perdu la vie dans des accidents de circulation routière depuis le début de l’année. Un chiffre pas très loin des 612 victimes d’accidents notées l’année dernière. C’est ce que révèlent les statistiques fournies par la Brigade nationale des Sapeurs pompiers, repris par la Rfm. Cela représente un taux de 65% comparé à l’année dernière, alors qu’on est à 4 mois de la fin de l’année.



Ces statistiques montrent qu’en 2018, les accidents de la route ont causé la mort de 612 personnes avec plus de 26.000 blessés. En 2017 et 2016, le nombre de victimes d’accidents s’élevait respectivement à 635 morts et 651 morts. Selon toujours le rapport, les accidents représentent aussi de lourdes pertes économiques.



Plus de 1% du PIB (Produit Intérieur Brut) soit plus de 77 milliards de francs CFA, selon les chiffres officiels sans compter les 13 milliards Fcfa payés par les assureurs chaque année en guise de dédommagements et de prise en charge des blessés, précise la même source.



SENEWEB