Aéroport de Saint-Louis : Abdourahmane SÉYE élu nouveau SG de la section régionale du SPAS

Le Syndicat des Personnels des Aéroports du Sénégal (SPAS) / section de Saint-Louis a un nouveau secrétaire général. Il s’agit de M. Abdourahmane SÉYE, élu à l’issue de l’Assemblée générale présidée par M. Djibril SAKHO SG national dudit syndicat.



Sur les 70 agents présents, 66 ont portés leurs choix sur leur camarade affectueusement surnommé « Bull Bicanan ». Pour le SG national, Djibril SAKHO, le choix est mérité compte tenu de l'engagement de son collègue en faveur de l'amélioration des conditions de travail des du personnel. " M. SÉYE a l’estime de tous les agents qui lui vouent respect et considération", a-t-il dit.



Le nouveau SG a promis de faire prévaloir la transparence dans la gestion.



« Nous ne ménagerons aucun effort pour conserver nos acquis et défendre surtout l’intérêt des travailleurs en étroite collaboration avec la direction nationale. Nous l’invitons d’ailleurs au dialogue. Nous mettrons tout sur orbite pour consolider nos avantages », a-t-il signalé.



En attendant M. SÉYE appelle tous les travailleurs de l’aéroport de Saint-Louis à « l’unité et à la mobilisation pour relever ensemble tous les défis qui se dresseront devant nous ».