Aéroport de Saint-Louis reçoit ses premiers vols à partir du 07 septembre

Lors du conseil des Ministres d'hier, le Chef de l’Etat a rappelé l’importance de veiller à la réception fonctionnelle des infrastructures aéroportuaires prévues dans le cadre du Programme de Reconstruction des Aéroports régionaux (PRAS) avec la mise en service de l’aéroport de Saint-Louis, et la réception des travaux des aéroports de Ourossogui, de Tambacounda, Kédougou, Kolda, Ziguinchor, en plus l’extension de la

piste actuelle de Sédhiou.



Il a cette occasion adopté le projet de décret portant dénomination de l’Aéroport international de Saint-Louis « Aéroport international Ousmane Masseck NDIAYE de Saint Louis » et son ouverture à la circulation à compter du 07 septembre 2023.



