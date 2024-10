Affaire Ahmed Ndoye : le propriétaire du numéro de permis inscrit sur l'attestation dépose une plainte contre le chroniqueur

Les choses se corsent pour Ahmed Ndoye, en arrestation depuis jeudi par les gendarmes de la brigade de recherches, peu après le lancement du mouvement de Cheikh Yérim Seck. Le chroniqueur de la Sen TV a été placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire et faux et usage de faux. Selon les dernières informations, le propriétaire du numéro de permis inscrit sur l'attestation a déposé plainte contre Ahmed Ndoye et le contre X.



L'affaire remonte au 21 octobre dernier. Ce jour-là, un motocycliste a heurté le véhicule conduit par Ameth Ndoye. Suite à cet accident corporel, les éléments de la brigade de Sébikotane se sont déployés sur les lieux pour procéder au constat d'usage. À la place du permis de conduire, M. Ndoye a présenté une attestation. Un gendarme a pris en photo le document à l'aide de son téléphone portable avant de lui ordonner d'aller récupérer son permis de conduire. Dans le cadre de l'enquête, le gendarme en chef a réquisitionné les services compétents pour savoir si Ameth Ndoye est le titulaire du permis de conduire inscrit sur l'attestation.



Il est ressorti du rapport parvenu aux enquêteurs que le numéro du permis de conduire appartient à un autre chauffeur. C'est ainsi que la gendarmerie de Sébikotane a lancé un avis de recherche et d'interpellation contre M. Ndoye. Qui a finalement a été arrêté par la Brigade de Faidherbe.



Pressafrik