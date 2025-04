Affaire Anamo : un vaste réseau de détournement révélé, 17 personnes dans le viseur de la justice

Le rideau est tombé sur une enquête explosive menée par la Section de recherches de Thiès. Au cœur du scandale : des fonds du programme Force Covid-19 détournés à l’Agence nationale pour la promotion de l’apprentissage et de l’apprentissage professionnel (Anamo).



La tempête judiciaire qui secoue l’Anamo depuis plusieurs mois vient de franchir une nouvelle étape. Ce vendredi, dix-sept personnes, dont l’ancien Directeur administratif et financier Omar Ndiaye, ont été déférées devant le parquet financier. L’enquête, menée par la Section de recherches de Thiès, met en lumière un système de détournement de fonds publics particulièrement bien huilé.



Selon les révélations de L’Observateur dans son édition du samedi 19 avril, les faits remontent à la période de la pandémie, durant laquelle d'importants financements avaient été débloqués dans le cadre du programme Force Covid-19. Ces ressources étaient destinées à la formation professionnelle des jeunes, à travers un mécanisme de passation de marchés par Demande de renseignements et de prix (DRP).



Mais sur le terrain, la réalité est tout autre : peu de projets ont été effectivement réalisés. Des montants importants ont transité entre l’agence et des prestataires dont le sérieux reste plus que douteux. Pire encore, plusieurs de ces prestataires ont reconnu avoir encaissé des sommes conséquentes sans jamais exécuter les prestations prévues.



Omar Ndiaye, principal mis en cause, a tenté de se dédouaner lors de son audition, pointant du doigt l’ancien Directeur général Maodo Malick Mbaye. « Seul le DG avait le pouvoir de signer les marchés publics », a-t-il déclaré. Problème : ce dernier est actuellement introuvable. D’après des sources concordantes, il aurait quitté le territoire national et se trouverait au Maroc, rendant toute audition pour le moment impossible.



Parmi les cas les plus emblématiques, celui de Bassirou Fall retient particulièrement l’attention. Déjà cité dans une première affaire liée au même programme, il avait été placé sous contrôle judiciaire après avoir versé une caution de 11 millions de francs CFA. Il est aujourd’hui de nouveau au cœur d’un dossier de détournement portant sur un montant de 18 millions.



Les 17 mis en cause, après un retour de parquet ce vendredi, connaîtront leur sort le mardi 22 avril.



