Affaire Omar WATT : Le militaire français condamné à 2 ans dont 18 mois de probation

La sentence est tombée pour le militaire français Mike Teiho. Jugé par le tribunal correctionnel de Dakar pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de 50 jours sur Omar Watt, il a été condamné à une peine de 2 ans de prison dont 18 mois de probation.



A cette peine, s'ajoute une interdiction de fréquenter les environs de la maison de Omar Watt et 10 millions de dommage et intérêts. Selon Wikipédia, la probation est une période au cours de laquelle un condamné placé hors du système carcéral, doit respecter des obligations d'assistance et de contrôle. Donc, le militaire français devrait donc humer l'air de la liberté, puisqu'il a déjà effectué 8 mois de prison (Il avait été arrêté en septembre 2018).



