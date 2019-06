Affaire Petro Tim : Yakham Mbaye accuse « des comploteurs de l’intérieur »

La mouvance présidentielle sortira-t-elle indemne de l’affaire Petro-Tim ? La question mérite d’être posée. Et pour cause, le Directeur du "Soleil", qui prend fait et cause pour son ami Aliou Sall dans le scandale de 10 milliards de dollars, dans lequel le frère du président est cité par la BBC, accuse des comploteurs qui seraient tapis dans l’ombre du pouvoir.