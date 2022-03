Affaire Sweet Beauté : Ousmane SONKO veut que le dossier soit traité " tout de suite et maintenant" - vidéo

Le leader de Pastef Les Patriotes s'adresse actuellement au peuple sénégalais. Dans un live via sa page Facebook, Ousmane Sonko a encore abordé l'affaire de viol présumé l'opposant à la jeune masseuse Adji Sarr. IL déclaré avoir eu gain de cause suite à sa dernière sortie. " J'ai eu ce que je voulais. Le dossier ne peut plus trainer entre les mains du juge". Il demande à être entendu dès la semaine prochaine. Regardez!