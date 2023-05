Affaire Sweet Beauty : Le parquet a envoyé à Sonko un avis de comparution

Le procès de l’affaire Sweet Beauty aura bien lieu le 16 mai 2023 devant la Chambre criminelle. Dernier tournant de l’affaire Sweet Beauty. Les dés sont jetés, et pour cause. Le procureur a saisi officiellement les parties pour les informer de la date d’audience (16 Mai) du procès.



Les Echos informe que le parquet aurait envoyé les avis de comparution à Ousmane Sonko et à Ndèye Khady Ndiaye pour leur comparution. Le premier est accusé par la masseuse Adji Sarr de viols répétés et menaces de mort. La seconde, ex-patronne de cette dernière, est poursuivie pour incitation à la débauche, publication d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol.



Dans le camp du leader de Pastef, certains membres du pool d’avocats disent ne pas être en mesure de confirmer si leur client a bien reçu un avis du parquet. Mais le journal confirme que le parquet a bien convoqué les parties concernées. D’ailleurs sur l’avis, il est bien mentionné que la Chambre criminelle qui est chargé du dossier.