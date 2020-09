Affaire Téliko: Les magistrats de Saint-Louis durcissent le ton

« Devant la volonté du ministre de la Justice de faire coûte que coûte juger le président de l’Ums pour une faute disciplinaire imaginaire; devant la nécessité de sauvegarder l’indépendance de la justice, qui est le combat légitime auquel notre association, sous la houlette de son président, s’est engagée; devant l’impérieuse nécessité de lutter contre toute forme de bâillonnement de notre association, le comité de ressort de Saint-Louis affirme que plus que jamais, il soutient le combat que mène le président de l’Ums, dénonce vigoureusement les attaques injustes et les poursuites odieuses contre lui », ont-ils fait savoir.



Les magistrats de Saint-louis lancent « un appel à tous leurs collègues pour se constituer pour le président Téliko dans la procédure disciplinaire engagée contre lui et aillent l’assister en tant que de besoin. » Ils ont demandé dans la foulée « la convocation d’une assemblée générale extraordinaire dans les plus brefs délais ».



Senegal7