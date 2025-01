[Photos] Sonko est arrivé à Nouakchott

Le Premier Ministre sénégalais, Monsieur Ousmane SONKO, a entamé ce dimanche une visite officielle de trois jours en République Islamique de Mauritanie, visant à consolider les relations bilatérales entre les deux pays voisins.



Arrivé dans l'après-midi à l'aéroport international de Nouakchott, le Chef du Gouvernement sénégalais a été chaleureusement accueilli par son homologue mauritanien, Monsieur Moctar OULD DIAY, entouré de plusieurs membres du gouvernement mauritanien.



Cette visite d'amitié et de travail, qui se prolongera jusqu'au 14 janvier, s'inscrit dans la dynamique du renforcement des liens historiques entre Dakar et Nouakchott.



Au programme de ce déplacement figurent plusieurs réunions ministérielles, ainsi que des rencontres avec la diaspora sénégalaise établie en Mauritanie et les acteurs du secteur privé mauritanien.



Le Premier Ministre SONKO devrait notamment échanger avec le patronat mauritanien dans l'optique de dynamiser la coopération économique entre les deux États.



Cette visite témoigne de la volonté des deux pays de maintenir et de développer leurs relations bilatérales déjà exemplaires.



NDARINFO.COM