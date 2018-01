Affaire des exécutions de Boffa : Les révélations troublantes de l’enquête

C’est ce vendredi que les suspects déférés au parquet dans le cadre des exécutions de Boffa, ont fait face à un juge d’instruction du tribunal de Ziguinchor, d’après les informations livrées par le journal Libération.



Seize parmi eux ont été placés sous mandat de dépôt, conformément au réquisitoire du parquet, pour association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d’armes à feu sans autorisation.



Le journaliste René Captain Basséne fait partie du lot. Et ce n’est pas la seule surprise du dossier.



Selon toujours les informations de Libération, des dignitaires locaux dont au moins deux chefs de village très connus, ont été placés sous mandat de dépôt. Des sources renseignent que ces derniers, tout comme quatre jeunes membres d’un Comité villageois de surveillance des forets, étaient en collusion manifeste avec les tueurs. N’empêche, les gendarmes n’ont pas encore bouclé l’enquête puisque d’autres personnes, dont les tireurs, sont traqués. Les autorités judiciaires et les enquêteurs peuvent compter sur le soutien ferme des autorités, qui comptent faire toute la lumière sur cette affaire.



Mercredi encore, en Conseil des ministres, Macky Sall avait demandé au gouvernement de diligenter dans les meilleurs délais toutes les enquêtes nécessaires en vue de mettre la main sur les auteurs directs de cet acte et leurs complices ; les personnes qui seront recherchées seront arrêtées, jugées et punies par la loi à la hauteur de leurs forfaits odieux.



En outre, le chef de l’Etat a demandé aux forces de défense et de sécurité, d’engager tous les moyens requis afin de neutraliser durablement toutes les bandes armées qui sévissent sur l’ensemble du territoire national.





Par ailleurs, le président de la République ordonnait au gouvernement, de suspendre jusqu’à nouvel ordre, toutes les autorisations de coupe de bois et de procéder sans délai à la révision du Code forestier. Enfin, Macky Sall réaffirmait son option fondamentale de consolider, par le dialogue inclusif avec l’ensemble des acteurs et le développement économique participatif, la dynamique consensuelle de paix entretenue dans la région naturelle de Casamance depuis son avènement à la magistrature suprême en avril 2012.





A noter également que les autorités judiciaires ont décidé de jouer la carte de la transparence, en ordonnant une autopsie suite à la mort de Bourouma Toumbara Sané. Président du Comité inter-villageois de Nyassia, il est mort jeudi alors qu’il était en route pour répondre à une convocation de la Gendarmerie. Ce, après avoir été entendu la veille par les enquêteurs.





LERAL