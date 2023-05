Affrontements à Ngor : deux (2) morts annoncés

Le président du mouvement "Ngor debout", Mamadou Ndiaye a annoncé que deux (2) personnes sont mortes mardi soir, lors des affrontements entre les populations et les forces de l'ordre, à cause d'un problème foncier.



« Il y a deux décès. Une maman et une autre fille. Les décès sont dus aux affrontements. Difficile de savoir exactement ce qui s'est passé vu que personne ne peut sortir en ce moment », a confié à PressAfrik, M. Ndiaye, la voix triste.



La source de la colère de ces populations serait liée à une parcelle que voudrait occuper les limiers en tenues bleues pour y transférer leur brigade. La gendarmerie aurait juste choisi une parcelle libre d’occupation pour reloger sa brigade envahie par des eaux de la nappe phréatique qui remontent tout temps au point de nécessité la délocalisation de la brigade. Ce que les habitants du village de Ngor ne semblent pas approuver.