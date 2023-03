Afreximbank et Ndar Energies développeront une centrale à gaz de 250 MW à Saint Louis

L’institution panafricaine African Export-Import Bank (Afreximbank) et la compagnie d’électricité sénégalaise Ndar Energies, ont annoncé le 22 février dernier la signature d’un accord-cadre pour financer le développement d’une centrale à turbine à gaz à cycle combiné de 250 MW et d’un gazoduc à Saint Louis, au Sénégal, pour un montant de plus 457 millions $.



Selon les termes de l’accord-cadre, Afreximbank et Ndar Energies financeront le développement, la conception, la construction et l’exploitation de la centrale électrique et du gazoduc. Détenu par des entrepreneurs sénégalais, le projet soutient la diversification du mix énergétique du Sénégal et un meilleur accès à une énergie fiable et abordable.



« Afreximbank est une fois de plus fière de soutenir l’ambition d’entrepreneurs locaux de développer des projets d’infrastructure de référence facilitant le commerce et qui stimuleront l’industrialisation et les activités de développement des exportations dans nos pays membres. », a déclaré Mme Kanayo Awani, vice-présidente exécutive de la Banque du commerce intra-africain d’Afreximbank.



L’annonce de ce projet intervient moins de deux semaines après l’inauguration de la centrale thermoélectrique à cycle combiné de Malicounda d’une capacité de 120 MW. Cette dernière, fonctionnant actuellement au fioul lourd, a la particularité d’être convertible au gaz.



Agence Ecofin`