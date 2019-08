Afrobasket 2019 - Dames : Le Nigeria conserve son titre de champion d’Afrique

Le Sénégal, malgré le public venu nombreux le supportait n’a pu vaincre l’ogre nigérian. Après avoir été menées pendant les trois premiers quart-temps (10-14, 24-32 et 37-48), les protégées de Cheikh Sarr ont d’abord infligé en moins 4mn un 11 à 0 pour venir à 2 points de leurs adversaires pour ensuite commencer une course poursuite jusque dans les deux dernières minutes pour lâcher prise. Les efforts fournis en ½ finale ont commencés à se manifester et aucune réaction du côté sénégalais pour contrer les nigérianes. Score finale : 60 à 55

Matche de classement : à défaut de finale, Le Mali conserve sa place



Classée 3ème lors de l’Afrobasket 2017 les maliennes se sont battues du début à la fin de la rencontre pour conserver leur rang. Les amies de Adama Coulibaly (joueuse du SLBC) avec capitaine Meiya Tirera (21 points) des grands jours, ont pris le meilleur sur une équipe Mozambicaine qui n’a pas digéré sa défaite devant le Sénégal en ½ finale. Malgré les 22 points de Lea Dongue les mozambicaines magnifiques depuis le début du tournoi n’ont pu rien faire pour éviter la défaite et rester au pied du podium (66-54).



Classement final :

1èr Nigéria

2ème Sénégal

3ème Mali

4ème Mozambique



Récompenses :



Meilleure marqueuse : Soraya Degheidy

Meilleure tri-pointeuse : Italee Lucas Angola

Meilleure joueuse : Ezzine Kalu Nigéria

Meilleure rebondeuse : Tamara Seda

Equipe Fair Play : Egypte



Equipe type : Touty Gandega (Mali) Ezzine Kalu (Nigeria) Astou Traoré (Sénégal) Evelyn Ekhator (Nigéria) Léa Dongue (Mozambique)

Ibrahima Diarra depuis Dakar Arena