Agnam : le cortège d'Ousmane Sonko attaqué

Nouvelle attaque contre le cortège de la tête de liste de Pastef, Ousmane Sonko. Après l'incident à Koungheul il y a quelques jours, cette fois-ci, c'est à l'entrée d'Agnam, dans le village de Thiodaye, département de Matam, que l'attaque a eu lieu, ce mardi matin.



Des membres de la sécurité de Sonko et des militants ont été pris pour cible par des individus non identifiés, qui ont jeté des pierres sur les véhicules du cortège. L'incident a généré une vive tension dans la zone.



Les gendarmes présents sur les lieux sont rapidement intervenus, maîtrisant la foule et procédant à l'interpellation de nombreux jeunes. Ousmane Sonko, quant à lui, a prévu de faire une déclaration dans les heures à venir.



Avec le Soleil