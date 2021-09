Air Sénégal : le vol inaugural vers New York et Washington inauguré

une nouvelle route s’ouvre pour Air Sénégal qui va désormais desservir les villes américaines de New York et Washington à partir de ce 2 septembre 2021.



Les passagers à destination des États-Unis auront droit à des vols directs à bord d’Airbus A330-900 neo, « un avion de dernière génération, équipé d’une technologie de pointe avec confort, sécurité et des cabines spacieuses. » Le vol inaugural a lieu cette nuit du mercredi 1 au jeudi 2 septembre, en grande pompe, avec la présence de plusieurs autorités dont le ministre en charge des transports aériens.





