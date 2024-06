Alassane Fall de Pastef arrêté par la DIC

Une arrestation vient d’être opérée dans les rangs de Pastef. Il s’agit de Alassane Fall, placé en garde à vue pour une affaire d’outrage à magistrat.



Alassane Fall, membre du parti Pastef, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic). Il a même été placé en garde vue dans les locaux de la Dic, selon son avocat Me Khoureyssi Bâ.



Le membre du parti présidentiel sera déféré au parquet dès demain mardi, renseigne la même source qui n’en dit pas plus. Le mis en cause avait pourtant publié une vidéo pour présenter ses excuses. Il se trouve aujourd'hui en mauvaise posture.



IGFM