Aliou Sall : « Mansour Faye et sa famille ont mis Macky Sall dans d’énormes difficultés »

Invité de « Rfm matin » ce vendredi 12 juillet 2024, Aliou Sall a envoyé une volée de bois verts à Mansour Faye qui l’accuse d’avoir ‘’trahi’’ son propre frère Macky Sall, rapporte Seneweb. Visiblement très irrité par ces accusations, l’ancien maire de Guédiawaye, qui vient de claquer la porte de l’Apr, était en mode déballage sur le plateau de la Rfm.



« Je ne fais pas partie du cercle politique restreint de Macky Sall », rétorque-t-il à Mansour Faye. « En 12 ans, confie-t-il, je n’ai eu que trois fois le privilège d’avoir un tête-à-tête avec mon grand frère Macky Sall. Je n’ai mis les pieds chez lui que deux fois. Je profitais de certaines réunions pour pouvoir discuter avec lui en aparté ».



À l’en croire, « Mansour Faye et sa famille ont mis Macky Sall dans d’énormes difficultés ». « Ce sont eux (Mansour Faye et sa famille) qui ont poussé mon grand frère à penser au troisième mandat. J’ai toujours été contre toute idée de troisième mandat. J’ai d’ailleurs combattu à visage découvert. Quand leur projet d’imposer à Macky Sall un troisième s’est montré infructueux, ils (Mansour Faye et sa famille) ont essayé de reporter les élections pour que Macky reste encore une année ou deux. Je me suis opposé farouchement à ce projet et ils m’en ont voulu », déballe-t-il au cours de cet entretien avec le journaliste Babacar Fall.



Le frère de l’ancien président a également levé le voile sur ses ‘’relations’’ avec l’ancienne première dame et épouse de son grand frère. Et le moins que l’on puisse dire est que le courant ne passe pas. « Marième Faye Sall n’est pas une amie », lâche-t-il sec. « Je la considère juste comme l’épouse de mon grand frère et ça s’arrête-là ! C’est une histoire de famille ; je ne peux pas en dire plus sur Marième. Par contre, sachez que rien ne me lie à Mansour Faye », fulmine-t-il, confirmant la rumeur qui avait déjà fait de vieux os.