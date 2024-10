Alioune TINE : " Bravo Diomaye et Sonko. Nous disposons d'un repaire pour faire le suivi et le monitoring "

Le 14 Octobre, une date à marquer sur le marbre dans la trajectoire politique du Tandem Diomaye-Sonko avec la présentation du mythique "projet ". On sort enfin du rêve et des fantasmes générés par les promesses électorales. Maintenant on est dans le concret d'une vision, de projets et d'agenda d'exécution qui ont pour objectif de basculer dans l'ère de l'industrialisation, de la gouvernance transparente, légitime et responsable.



L'ère de l'appropriation des ressources, l'ère de la souveraineté économique, l'ère où il beaucoup plus compter sur ses propres forces. En tenant compte des defis politiques, géopolitiques, climatiques ou épidémiologiques. Rien n'est laissé au hasard par l'équipe de Victor Ndiaye.



Nous saluons aussi la méthode, la démarche participative et délibérative, c'est la première fois à ma connaissance que les citoyens sont invités à la présentation des politiques publiques et mieux de mettre un panel pour discuter. C'est une petite révolution démocratique qui mérite d'être souligné.



J'ai été bien invité, j'ai bien eu mon carton mais étant hors du pays, j'ai présenté le document envoyé par WhatsApp. On m'a dit c'est pas valable.



C'est peut-être du jub jubal Jubanti, je suis d'accord. On doit à la fois tenir compte de l'éthique de la reconnaissance que pratique bien les professionnels de la sécurité mais aussi le numérique qui est une marque du progrès technique qui figure en bonne place dans le projet.



Cela dit à ce stade où nous disposons d'une référence claire et précise, qui matérialise l'horizon 2050 du développement politique, économique et social du Sénégal, on dit Bravo Diomaye et Sonko. Nous disposons d'un repaire pour faire le suivi et le monitoring.



Alioune TINE