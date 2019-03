Amara Traoré : « Sadio Mané doit être égoïste s’il veut continuer à progresser »

« Vous savez, nous sénégalais, on est pressé. Sadio Mané est dans un processus normal d’évolution. Ce garçon, on l’a découvert au Jeux Olympiques de 2012, et depuis lors, il continue sa progression. Depuis 2016, il est à Liverpool, un grand club européen. Cela fait presque trois années qu’il commence à gagner beaucoup de confiance et maintenant, il est devenu égoïste.





Mohamed Salah à gagner le ballon d’or devant lui parce qu’il était égoïste et Sadio Mané altruiste. Le but que Sadio marqué mardi passé, il aurait fait une passe dans un passé récent.



Mais là , il a pris ses responsabilités. Il a défie la défense adverse et a pris sa chance. Il faut qu’il continue comme ça, qu’il continue de tenter sa chance dans les zones de vérité. Il ne faudra pas qu’il laisse son altruisme prendre le dessus. Tout cela rentre dans le processus normal de la progression d’un joueur. Match après match , année après année, on voit un Sadio Mané responsable, mature et qui accepte le poids de la charge de leader », lâche Amara Traoré.





Wiwsport.com