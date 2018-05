Amélioration de la nutrition: le projet Kawalor lancé à Saint-Louis

L’adjoint au gouverneur, chargé des affaires administratives, Amadou Diop, a procédé mardi au lancement du projet "Feed the Future Sénégal Kawalor", constaté l’APS.



Cette initiative américaine vise à contribuer à la résolution des problèmes de santé, par l’amélioration de la nutrition des populations de la région nord.



"Kawolor" est un concept Diola (langue nationale) qui signifie une dynamique d’abondance de production et de prospérité.



La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence des responsables du projet, de l’USAID, des acteurs, des communautés ciblées, élus et autorités locales et administratives des départements de Podor, Dagana et Saint-Louis.