Aménagements paysagers et Voirie : à Saint-Louis, les investissement du Promovilles estimés à 7 milliards FCFA - vidéo

Une mission conduite par le préfet du département s’est imprégnée hier mercredi du niveau d’exécution du Programme de Modernisation des villes (PROMOVILLES). Il s’agit d’aménagements connexes et paysagers. La coordonnatrice régionale du projet renseigne que 11,5 kilomètres de voirie ont été réalisés dans la Commune de Saint-Louis, en plus de 10 abribus. Un investissement global de 7 milliards FCFA selon Astou DIOKHANE qui rappelle qu’une maison de la femme a été également érigée dans la capitale du nord. L’infrastructure est dotée de matériels de transformation de fruits et légumes.