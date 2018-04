Aminata GUEYE corrige SONKO : « On ne joue pas avec le sentiment des populations » ( vidéo )

Aminata Guèye s’est en effet rendue sur le site de Khar Yalla, 24 heures après Ousmane Sonko. Sur place, la députée de Benno bokk yaakaar a rencontré les populations, visité les toilettes construites par la mairie et celles en cours de construction par la Fondation Servir le Sénégal de la Première dame.





La responsable apériste a profité de ce moment pour répondre au leader de Pastef qui, la veille, s’était attaqué aux responsables de la commune de Saint-Louis et au chef de l’Etat du Sénégal. Il avait indiqué que Macky Sall a «failli à sa mission de protection des populations».



Mme Guèye accuse Ousmane Sonko de «jouer avec le sentiment des populations». «Il doit savoir qu’il y a un moment pour faire de la politique. La politique doit se baser sur des valeurs», a-t-elle souligné.





Avant de rappeler les réalisations faites par le maire Mansour Faye qui, selon elle, a aidé les sinistrés à faire face à leurs difficultés. Elle a ainsi invité son collègue député «à proposer des solutions concrètes et à venir la prochaine fois avec un soutien à ces populations au lieu de leur servir tout simplement des paroles qui ne valent rien».



Aminata Guère promet que « 250 unités mobiles » seront construites pour recaser ces populations au plus tard le 31 mai.



cndiongue@lequotidien.sn