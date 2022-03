Anciens enfants de Troupe : l'Amicale du Prytanée Militaire de Saint-Louis en Côte d’Ivoire lance ses activités

Réunis autour d’un dîner gala, ces anciens de toutes promotions confondues qui souhaitent redynamiser leur amicale apolitique ont lancé solennellement leurs activités de l’année en cours. Ainsi pour un plus grand rayonnement de l’amicale de ces personnalités qui servent et ont servi à différents niveaux des armées, de la gendarmerie, de l’administration, du secteur privé....plusieurs activités sont au programme.



Ce sont: la journée citoyenne qui constituera à faire des dons à la pouponnière de Yopougon, en mars 2022 ; en juin se tiendra, le salon d’affaires qui sera un cadre d’échanges aussi bien d’affaires que de carrières pour tous les Aet; une journée d’orientation est prévue pour le mois d’août, à l’attention des enfants de Troupe des classes de 3ème, 2nd, 1ère et de la Tle. Ce sera une sorte de parrainage pour assurer le suivi des jeunes. Par ailleurs, ces anciens élèves prévoient en novembre, les journées annuelles, une activité qui permettra également à mobiliser des ressources au profit de l’amicale.



Les couleurs de l’année 2023



Outre, les actions de 2022, cette amicale dont la devise est: « savoir pour mieux servir », a même annoncé les couleurs de l’année 2023. À l’occasion du centenaire du Prytanée Militaire de Saint-Louis, l’amicale en Côte d’Ivoire ne veut pas rester indifférente. « Cette célébration se fera tout au long de l’année prochaine par des conférences, des expositions photos, des témoignages et par un pèlerinage sur la terre de Dakar Bango », a révélé, docteur Sangaré Yaya président de ladite amicale.



Rappelant les valeurs de l’Aet que sont l’ardeur au travail, l’humilité et l’excellence, Dr sangaré également secrétaire général du Fonds national pour la Science, la Technologie et l'Innovation (Fonsti) a au nom de son bureau invité tous les anciens à prendre une part active dans toutes ces événements qui seront menées. Car, à l’en croire, ces activités qui sont au menu, cadre bien avec les objectifs de l’amicale qui est se rassembler, s’entraider et se souvenir.



Il faut rappeler que le Prytanée Militaire de Saint-Louis basé au Sénégal est l’une des premières écoles militaires en Afrique de l’ouest, avec l’École Militaire Préparatoire Technique (Empt) de Bingerville en Côte d’Ivoire, le Prytanée Militaire de Kadiogo au Burkina-Faso, et le Prytanée Militaire de Kati au Mali.



