« Apprendre à nager pour sauver des vies au Sénégal » : 1000 jeunes diplômés en sauvetage

« À travers ce projet, nous essayons d’apprendre aux jeunes à nager et surtout à éviter les noyades durant les grandes vacances d’été. C’est un projet sportif qui peut permettre déceler de futurs champions de la natation.





La formation s’est faite à Dakar qui est doté de trois sites : Ouakam, Ngor et Yoff. Il y a aussi Saint-Louis qui détient deux sites et à Kaolack avec un site », souligne Pape Birame Faye, directeur de la maison du Rugby.



Et de préciser : « Les enfants se sont entrainés trois mois en mer et trois mois en piscine ». Pour le vice-président de la fédération sénégalaise Natation et de sauvetage (FSNS), Magatte Diéye, « la fédération va continuer à appuyer ce projet et aider les jeunes pour le bon développement de la natation ».



© Stades