Appui à l’insertion professionnelle : à Saint-Louis, les bénéficiaires du Pasped vont obtenir des CDD

Les bénéficiaires du Projet de contraste à la migration illégale à travers l’appui au Secteur Privé et à la création d’emplois au Sénégal (PASPED) vont obtenir des contrats à durée déterminée de la part de leurs entreprises hôtes. Pour faciliter le paiement de leurs émoluments, l’État va prendre en charge une partie de la rémunération mensuelle, à hauteur de 98.000 francs CFA.



L’Agence régionale de Développement (Ard) de Saint-Louis qui avait porté cette dynamique jusqu’à son aboutissement exprime sa « satisfaction ».



« À la clôture du Pasped, une forte attente a été exprimée par les bénéficiaires relative à l’insertion des jeunes diplômés. Il n’ y avait pas encore de connexion au dispositif état-employeur. Nous avons travaillé avec la coopération italienne et les structures de l’État pour travailler avec le Projet d'Appui à l'Insertion professionnelle des Jeunes et des Femmes formés (PAIJEF) qui va combler ce maillon manquant », a été témoigné Ousmane SOW.



« C’est bien donner une opportunité à un jeune diplômé de pouvoir accéder au marché du travail à travers des stages. C’est encore mieux si on suit l’accompagnement jusqu’à l’insertion », a-t-il ajouté.



Il a magnifié « le pragmatisme dont a fait montre la direction de l’emploi » devant sa représente Mme Khady MBODJ.