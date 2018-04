Appui aux activités génératrices de revenus : Marième Faye SALL finance 300 femmes de Saint- Louis (vidéo)

La fondation Servir le Sénégal poursuit son plan d’accompagnement au profit des actrices économiques de la ville. La dynamique engagée depuis le mois de juin 2017 grâce au plaidoyer du maire de Saint-Louis Mansour FAYE donne, à mi-parcours des résultats satisfaisants qui ont suscité la forte mobilisation des femmes, hier, à la cérémonie de remise de ces financements.



Pour cette cohorte, 300 braves dames ont été enrôlées dans ce programme revolving coordonné conjointement par la fondation Servir le Sénégal et Cofina. Aminata GUEYE, député et responsable de l’Alliance pour la République (APR) a magnifié « la bravoure » des femmes du département et leur apport dans l’essor économie locale, en invitant les bénéficiaires à prendre soin de la confiance qui leur a été accordée.



« Nous remercions la première dame du Sénégal qui, à travers une main invisible appuie les femmes de Saint-Louis », a-t-elle dit en précisant que « les assistances financières ont été remises sans pendre compte de l’appartenance politique des actrices ».



