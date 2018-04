Appui aux éleveurs de Ronkh et Gnith : des pailles d'arachide offertes au bétail ( Photos)

Après avoir transformé ses champs en zones de pâturage pour le bétail, Les Fermes de La Téranga offrent d’importants lots de pailles d’arachide aux collectifs d’éleveurs de Gnith et de Ronkh.



Cette action sociale s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de soutenir l’essor de l’élevage local. Celle-ci s’accompagne notamment par des curages permanents des canaux de Yoro DIAW et Nietty Yoone permettant aux populations riveraines de profiter des arrivées d’eau.



Il faut dire que parallèlement à sa volonté d’accompagner la réalisation du plan national d’autosuffisance alimentaire, les fermes de la Teranga déroulent des initiatives sociales visant à améliorer considérablement les conditions de vie des populations de la zone.



Ainsi, dans le cadre de sa Responsabilité sociétale d’Entreprise (RSE) plusieurs initiatives sont menées au fil d’une dynamique de collaboration et de concertation adéquate avec les populations impactées par le projet.



