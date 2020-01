Après l'électricité, Hausse des prix de l'huile, du riz et du lait.

Exit l'augmentation du prix l'électricité. Les coûts de l'huile, du riz et du lait ont également connu une hausse. En effet, selon Le Témoin repris par Seneweb, le prix du bidon de 20 litres d'huile qui coûtait entre 14 500 et 15 000 est passé à 18 500 Fcfa, soit une augmentation de 3500.



La bouteille d'un (1) litre passe de 900 à 1000 Fcfa. Le bidon de 5 litres d'huile coûte entre 5000 et 5500. Le sac de lait en poudre, qui s'échangeait à 42 000 ou 42 500, passe à 60 000 Fcfa, soit une hausse de 18 000.



S'agissant du riz ordinaire, qu'il soit indien ou brisure 100%, la tonne qui coûtait 240 000 passé à 280 000 Fcfa. Ce qui fait que le sac coûte, désormais, entre 14 250 et 14 500 Fcfa. Chez le détaillant, le kilogramme de riz vaut désormais 350 Fcfa.