Arrestation d’une agente fiscale dans une affaire de fausse quittance liée à Aee Power Sénégal

La Division des investigations criminelles (Dic) du Sénégal a procédé à l’arrestation de A. Guèye, une agente en service au Bureau de la gestion du contrôle et des services aux contribuables du Centre de Dakar-Liberté. Cette arrestation fait suite à une plainte déposée par l'Agent judiciaire de l'État (Aje), dans le cadre d’une affaire de fausse quittance fiscale d’un montant de 918,3 millions FCFA.



Selon les informations relayées par le journal Libération, cette affaire éclate après des accusations portées par le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER) contre la société Aee Power Sénégal. L’accusation porte sur l’usage présumé de faux documents dans le cadre d’un marché d’électrification rurale concernant les régions de Kaffrine, Saint-Louis, Kédougou, Louga et Tambacounda.



Une quittance douteuse au cœur de l'enquête



La pièce incriminée est la quittance numéro 5699889, datée du 16 février 2025, censée attester de la perception par les services fiscaux de Dakar-Liberté des droits d'enregistrement sur un montant de 918 339 800 FCFA. Ce montant concerne le contrat T0296/24 DK passé entre l’ASER et Aee Power Sénégal. Toutefois, des vérifications ont révélé que cette quittance pourrait être un faux, soulevant des soupçons de fraude fiscale et de détournement de fonds publics.



Face à la gravité des faits, l'Agent judiciaire de l'État a saisi la Division des investigations criminelles, entraînant l'arrestation de A. Guèye, soupçonnée d’être impliquée dans cette affaire. Elle fait l'objet d'accusations de faux et usage de faux en écritures publiques, ainsi que de détournement de deniers publics.



Les prochaines étapes de l’enquête



L’enquête se poursuit pour établir les responsabilités et déterminer si d'autres complices sont impliqués. Les autorités judiciaires s'attèlent à faire la lumière sur cette affaire qui touche un secteur stratégique, celui de l’électrification rurale, essentiel au développement des zones reculées du Sénégal.



En attendant les résultats des investigations, cette affaire soulève des questions sur la transparence et la rigueur dans la gestion des marchés publics et le contrôle des transactions financières au sein des administrations fiscales.